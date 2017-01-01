Написать диалог про школу
Разное
Написать диалог про школу
Ответ(ы):
Гость:
-Привет! -Привет! -Вот скажи мне, тебе нравится ходить в школу? -Ну да, а что? -Да нет , просто спросил. -А тебя мама за оценки ругает? -Да, очень. -А тебя? -Меня нет.
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