Написать фантастические моменты в сказке Царевна лягушка(Не много)

Написать фантастические моменты в сказке Царевна лягушка(Не много)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Фантастические:лягушка сбросила кожу и превратилась в царевну.
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