Написать гидролиз и определить среду : FeSO4,BaCO3,K2SO4?

Написать гидролиз и определить среду : FeSO4,BaCO3,K2SO4?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1.)FeSO4 + H2O = Fe(OH)2 + H2SO4 -гидролиз идёт по катиону,среда кислая,потому что (pH<7).
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