Написать ионные(полное и сокращенное) и молекулярные уравнения гидролиза сульфита натрия.
Разное
Написать ионные(полное и сокращенное) и молекулярные уравнения гидролиза сульфита натрия.
Ответ(ы):
Гость:
Кислая среда,так как присутствуют ионы водорода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Какую физическую величину измеряют с помощью мензурки? В каких единицах СИ она измеряется??? Срочно завтра к/р!!!!
Разное
В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке? А. Чиполлино, Чиполлучча, Чиполлотто, Чиполлоччьо. Б. Чиполлино, Чиполлотто,...
Разное