Написать историю о любом открытии

Конструкция первого микроскопа приписывается голландцам Хансу и Захарию Янсенам. Случилось это в 1595 году, а устройство представляло собой две установленные в трубке из непрозрачного материала выпуклые линзы. Фокусировка осуществлялась выдвижным тубусом.Усовершенствовать эту конструкцию удалось Галилео Галилею в 1609 году. При этом он использовал конструкцию телескопа, имеющую выпуклую и вогнутую линзы. Свою конструкцию он назвал оккиолино, что в переводе означает «маленький глаз». Через 10 лет, в 1619 году, Корнелиусом Дреббелем было представлено оккиолино, имеющее две выпуклые линзы. Нынешнее же название современные микроскопыполучили в 1625 году, а его автором стал Джованни Фабер.Значительного улучшения характеристик удалось добиться Антони ван Левенгуку в 1674 году. Он использовал особую технологию шлифовки линз, что позволило ему получить увеличение до 275 раз – в несколько раз больше, чем удавалось получить в то время. При этом в его микроскопах использовалась всего одна линза.Одним из последних достижений оптической микроскопии является сконструированный в 2006 г. наноскоп, позволивший преодолеть барьер Аббе и увидеть объекты размером менее 10 нм.