Написать контрольное сочинение.На тему: Письмо любимому писателю. Можно указать любого писателя. Письмо должно быть, своими словами, с целью обращ ение к любимому писателю. Кто ответит, за ранее спасибо :) ...

Дорогой Антон Павлович Чехов. Я очень люблю ваше творчество, мои самые любимые произведения "Хамелеон" и "Злоумышленник". Эти рассказы несут в себе очень много смысла. Чего только стоит один ваш "Хамелеон" в котором вы высмеивая своих героев, доносите до читателя что нужно иметь собственное мнение не зависящие от обстоятельств. А в "Злоумышленнике" вы с помощью игры слов, говорите что нужно заботится об окружающих людях. Антон Павлович вы настоящий мастер своего дела! Вы мой любимый писатель.