Написать мини-сочинение на тему: "Как я понимаю смысл названия рассказа «Конь с розовой гривой»".

Написать мини-сочинение на тему: "Как я понимаю смысл названия рассказа «Конь с розовой гривой»".

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