Написать не большой расказ об осенних листьях помогите приз

Разное
Написать не большой расказ об осенних листьях помогите приз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осенние листья, шурша, падают на тропу. В лесу осень особенно красива. Лёгкий багрянец освежает природу яркими красками. Деревья стоят совсем разные: зелёные, жёлтые, оранжевые и даже румянено красные. На голубом небе светит яркое солнышко, пытаясь прогреть замерзающую природу. Но есть-ли в этом смысл - зимой всё засыпает. А осень, пожалуй, самое прекрасное, яркое, красивое и разнообразное время года. Хорошо осенью наблюдать за покидающими наши края птицами, гулять в необычайной красоты лесах и рассматривать все деревья, в блогоговении, ведь такой красоты больше не увидишь в другое время года.
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