Написать небольшое сочинение на тему " Библиотека" . Если прийти в библиотеку ночью или просто внимательно прислушаться, можно услышать много интересн ого. Написать об этом сказку или рассказ. Можно использовать слова...

Написать небольшое сочинение на тему " Библиотека" . Если прийти в библиотеку ночью или просто внимательно прислушаться, можно услышать много интересн ого. Написать об этом сказку или рассказ. Можно использовать слова - произведение, творение, сочинение, создание.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Если прийти в библиотеку ночью......О! Сколько интересного можно услышать!  Разве вы не знали, что все неодушевлённые предметы оживают ночью, когда люди засыпают?! Вот и книги так же....  Книжки по очереди рассказывают свои сказки, рассказы , страшные небылицы... Таким таинственным голосом, так  загадочно , негромко, чтобы не мешать книжкам на других полках. До рассвета они слушают друг друга, не перебивая , дожидаясь своей очереди. Сколько за одну ночь можно узнать от них!  Вот бы попробовать!  Но они хитрые, не разговаривают, когда заметят, что среди них человек и он не спит.  Они хотят, чтобы мы сами брали их домой и сами читали.Так что, и не пытайтесь приходить ночью в библиотеку. Всё равно они будут молчать , пока вы не уснёте. А уснёте- ничего не услышите!
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