Написать небольшое сочинение на тему " Библиотека" . Если прийти в библиотеку ночью или просто внимательно прислушаться, можно услышать много интересн ого. Написать об этом сказку или рассказ. Можно использовать слова...

Если прийти в библиотеку ночью......О! Сколько интересного можно услышать! Разве вы не знали, что все неодушевлённые предметы оживают ночью, когда люди засыпают?! Вот и книги так же.... Книжки по очереди рассказывают свои сказки, рассказы , страшные небылицы... Таким таинственным голосом, так загадочно , негромко, чтобы не мешать книжкам на других полках. До рассвета они слушают друг друга, не перебивая , дожидаясь своей очереди. Сколько за одну ночь можно узнать от них! Вот бы попробовать! Но они хитрые, не разговаривают, когда заметят, что среди них человек и он не спит. Они хотят, чтобы мы сами брали их домой и сами читали.Так что, и не пытайтесь приходить ночью в библиотеку. Всё равно они будут молчать , пока вы не уснёте. А уснёте- ничего не услышите!