Написать небольшое сочинение на тему: Вода- красота всей природы. пжлст

Вода, это не только красота природы, но и источник жизни на Земле. Иногда мы забываем, этот бесценный дар и выбрасываем в нее всякий мусор и химические соединения, которые вредны для здоровья и природы. Как нам всем известно, вода играет важную роль в природе. Вода присутствует во всей биосфере: не только в водоёмах, но и в воздухе, в почве, и во всех живых существах, в том числе и людях. Потеря 10-20% воды живыми организмами приводит к их гибели. Без воды жизнь на земле невозможна.