написать небольшой рассказ "что я буду делать в воскресение"

я люблю воскресенье Воскресенье это мой самый любимый день!Я встану утром рано,заправлю кровать и пойду на пробежку.Потом я позавтракаю и сделаю уроки!Мы с мамой съездим в магазин и купим продукты на обед.После маленькой поездки я дома выпью чашечку чая.Когда мама приготовит обед,мы всей семьёй сядем за стол.Потом я поиграю в компьютер и помогу маме вымыть посуду.Поиграю с кошкой и пойду спать!Вот так заканчивается моё воскресенье!