Написать об одном из героев из сказки царевна лягушка

Лягушка - это Василиса Премудрая, которая превращена разгневанным отцом в лягушку. Благодаря помощникам (мамкам, нянькам) и собственным волшебным умениям ( создала на царском пиру озеро с лебедями) и сказочной красоте, с честью выдерживает царские испытания для невесток. Основная мысль, связанная с образом царевны-лягушки: не стоит судит по внешности, а только по делам и внутренним достоинствам.