Написать описание как я варю компот

Гость: Гость:

Методом научного тыка пришла к выводу: ягода варки не любит. Компот из замороженных ягод: -достаем ягоды из морозилки, -кладем в эмалированную кастрюлю, -сахар, лимонную кислоту добавляем по вкусу, -заливаем крутым кипятком, -закрываем крышкой и все! компот готов. Остынет и пейте на здоровье. Из свежих ягод: -засыпаем ягоды в эмалированную кастрюлю, -заливаем крутым кипятком вровень с ягодами (больше наливать воды не надо), - даем минут 15-20 настоятся, -затем перетираем ягоды через дуршлаг, -концентрат сливаем в отдельную посуду, а отжимки несколько раз еще заливаем кипятком и перетираем, пока все не выдавим, -разводим по мере надобности с концентратом, добавляя сахар и лимонную кислоту по вкусу. Концентрат можно стерилизовать на зиму.