Написать отзыв по рассказу "Сладкоежка"

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Написать отзыв по рассказу "Сладкоежка"
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Автор: Гость
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Гость:
Я тоже большая сладкоежка как и герой этого рассказа. Больше я ничего не могу сказать
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