Написать планеты в порядке их удаления от солнца

Написать планеты в порядке их удаления от солнца

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Солнце,Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран ,Нептун.
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