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Написать планеты в порядке их удаления от солнца
Написать планеты в порядке их удаления от солнца
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Солнце,Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран ,Нептун.
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