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Написать продолжение текста: Кажуть, осінь на барвистому коні їздить. Вона.....
Написать продолжение текста: Кажуть, осінь на барвистому коні їздить. Вона.....
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кажуть осинь на кони исдить
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