Написать программу, которая запрашивает имя пользователя и здоровается с ним. Рекомендуемый вид экрана во время работы программы приведен ниже (данные, введенные пользователем , выделены полужирным шрифтом). Как Вас з...

Написать программу, которая запрашивает имя пользователя и здоровается с ним. Рекомендуемый вид экрана во время работы программы приведен ниже (данные, введенные пользователем , выделены полужирным шрифтом). Как Вас зовут? Введите свое имя и нажмите -gt; Вася Здравствуйте, Вася!