Написать рассказ на школьную тему озаглавив его 1 из пословиц. 15 балловдам. Пожалуйста нужно СРОЧНО!
Разное
Написать рассказ на школьную тему озаглавив его 1 из пословиц. 15 балловдам. Пожалуйста нужно СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
Семь раз отмерь, один раз отрежь. Сегодня мой друг, Васька, пошёл в школу раньше остальных. Он живёт далеко, и добирается до школы долго. Он очень невнимательный и всегда спешит. Забежав в школу он увидел, что никого нет, и очень удивился. Оказывается школа была закрыта из-за того, что сегодня было воскресенье. Васька как всегда поторопился, поспешил, и теперь будет знать, что прежде чем что-то сделать, надо подумать.
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