Написать рассказ на школьную тему, озаглавив его 1 из пословиц. Нужен новый рассказ и желательно не слишком большой(10-12предложений,минимум8) Пожалуйста помогите!

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Нам с детства твердят родители:"Учись, человеком станешь". Мы не слушаем, делаем по-своему.А получается, что родители правы. Как не крути, а учиться надо.Нужно приложить максимум усилий и выучить то же правило, что бы потом грамотно писать.Или ту же таблицу умножения, которая пригодится надолго. Вот и получается, что без труда ничего не получится.