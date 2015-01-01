написать рассказ о дедушке ветерана великой отечественной войны

Я знаю лишь то, что он участвовал в Великой Отечественной войне, был два раза ранен и один раз контужен. Как ни странно, дедушка никогда не рассказывал о тех далеких, памятных днях своей фронтовой юности. Этой темы дня него как бы вообще не существовало, а если мы, его внуки, задавали вопросы о войне или просили что-нибудь рассказать, он поспешно покидал помещение под предлогом нехватки времени. Очень сложно воспроизвести в своем воображении те дни, еще сложнее прочувствовать их, «пропустить» через себя. События тех лет я попыталась восстановить по памяти моего папы. Он хоть иногда мог слышать от дедушки рассказы о войне. Надо сказать, мой дедушка никогда не описывал события, связанные со смертью. Из его уст окружающие могли услышать рассказы только о «курьезных», необычных случаях, происшедших с ним на фронте. После призыва в 1942 году мой дедушка проходил ускоренные курсы младших командиров. Самые тяжелые его воспоминания об этом периоде жизни: изнурительные испытания и такое скудное питание, что курсанты испытывали постоянное чувство голода. В смысле питания фронт показался дедушке курортом. Голод, холод, тяжелые физические нагрузки – вот какие лишения приходилось нести народу в трудное военное время. После окончания ускоренных курсов дедушка стал командиром пулеметного взвода в звании младшего лейтенанта. Начал воевать он уже после Сталинградской битвы и шел с освободительными войсками в юго-западном направлении.