Написать реакции получения и реакции взаимодействия 2,6- диметилоктан

Удя по всему в условии должна быть 4,5-диметилоктан - симметричная молекула тогда все красиво получается из 2-бромпентана. (CH3CH2CH2CHBrCH3) Именно образование симметричных молекул (где образуется связь C-C вместо С-BR под действием металлического Na) это классическая реакция Вюрца, а в смеси R1-Br R2-Br получается дикая смесь R1-R1 R2-R1 R2-R2 считать выход конкретного конечного продукта будет затруднительно. Хотя можно придумать и условия и концентрации исходных веществ, когда выход продукта будет высоким. И для 3,4-диметилоктана. Например для 2-бромбутана и 2-бромгексана, когда концентрация одного из них существенно меньше другого и исходные вещества газообразны, но продукт конденсируется в жидкое состояние. Плюс нужен постоянный отвод продукта слежение за концентрацией и скорость подвода реагентов. Вряд ли это было в условиях задачи. Надо было просто написать 2R-Br + 2Na= R-R +2NaBr