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написать сказку от имени животных и птиц как они ждут весну
написать сказку от имени животных и птиц как они ждут весну
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну подумай! Сказка должна быть придумана от души, а не просто списать и всё))
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