Написать соченение на тему Жук Артемий и муравьед Анастасия!!!СРОЧНО!!!
Разное
Написать соченение на тему Жук Артемий и муравьед Анастасия!!!СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Однажды жук Артемий гулял около пруда. вдруг слыгет гроход и побежал прятоться. тем временем идёт муравтед Аеастасия и поачет. жук собрав с мыслями подошёл и спросил почему она плачет. Анастасия сказала что она вегатерианка и не ест жуков. а её отец царт мупавьедов сказал что если она не будет есть жуков то её сдадут львам на съедение.
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