Написать сочинение-миниатюру на произвольную тему и охарактерезотать стиль и тип речи

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С раннего детства родители учили меня любить книги. Когда я была маленьким, они всегда читали мне сказки. Я очень любил их, ведь именно они научили меня радоваться вместе с теми, кто счастлив, и сопереживать тем, у кого возникли трудности в жизни. Именно они разъяснили мне то, что добро должно всегда побеждать зло. И именно они объяснили мне, что счастье можно найти повсюду, а самое настоящее счастье - дарить радость другим. Когда мне было 4 года, мама подарила мне книгу Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Начав читать эту сказку, я шагнул в удивительный мир, полный неожиданных событий. Книга настолько меня захватила, что я перечитывал её несколько раз, каждый раз делая для себя какие-то новые открытия! Так не хотелось, чтобы сказка кончалась! Именно эта книга и стала моим первым шагом в мир литературы. После этого случая я прочитал множество книг, которые научили меня многому. Каждое произведение участвовало в становлении моей личности. Я очень люблю читать, потому что чтение приносит мне большую пользу. Когда у меня нет сил двигаться вперед по сложному пути, я открываю книгу про морально сильных людей, способных преодолеть все трудности жизни и невзирая ни на что оказаться победителями. Когда мне нужно отдохнуть, я беру книгу про путешественников, бороздящих просторы нашего мира. Когда в моей жизни не хватает сказки, я читаю фантастические произведения, которые полностью захватывают моё сознание и уносят меня в далёкие уголки Вселенной. Если я не могу разобраться в себе, то в этом мне помогают глубокие психологические книги. Книги играют огромную роль в моей жизни. Она помогает мне найти ответы на нравственные и философские вопросы. Любая хорошая книга учит жить, предостерегает от ошибок и ведёт меня по жизненному пути.