Написать сочинение на тему моя семья 6 класс не очень большое
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Написать сочинение на тему моя семья 6 класс не очень большое
Ответ(ы):
Гость:
Моя семья. Я хочу рассказать про мою любимую семью. Моя семья состоит из мамы, папы и меня. Мою маму зовут Елена Сергеевна, папу - Андрей Владимирович. Мама сидит дома, она не работает, а папа работает директором магазина. Мама умеет и любит вязать. С папой я мало вижусь, потому что он очень много работает. У нас есть дача, а на даче две собаки. За собаками нужно присматривать. Мы всей семьей ездили в Арабские Эмираты. Там было очень интересно. Мы купались в море, в бассейне, загорали на пляже. Мы плавали на корабле. Ныряли прямо с корабля. Только нырял мой папа и многие другие взрослые, потому что корабль медленно плыл. Еще в Арабских Эмиратах мы ездили на джипе. Эта экскурсия называлась “Джип-сафари”. На джипе мы ездили по пескам в пустыне. Там были верблюжьи колючки и еще какое-то красивое, но ядовитое растение. Мне и моей семье было очень интересно и весело. Я очень хорошо провожу время со своей семьей. Я очень люблю свою семью.
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