Написать сочинение о событиях из жизни в Витьки Потылицына из рассказа конь с розовой гривой.

Рассказ «Конь с розовой гривой» Виктора Астафьева входит в сборник «Последний поклон». Автор глубоко и лирично повествует нам о Сибири через воспоминания ребёнка, Витьки Потылицына. В них собственные истории писателя, его переживания и чувства. Мы открываем для себя быт и нравы, радости и трагедии сибирской глубинки. Каждый рассказ как человеческая жизнь, как накопление опыта, как урок нравственности.Витька — маленький человек перед непонятной и загадочной для него жизнью. Он постигает мир, радуясь и горюя, ошибаясь и исправляя ошибки. В рассказе «Конь с розовой гривой» он получает серьёзный урок правильного, нравственного поведения.Витька воспринимает окружающее по-детски наивно. Его крошечный мир — это забота и любовь бабушки, мягкость и ласковость дедушки, игры и забавы. Он живёт одним днём, нежными и трогательными чувствами и открытиями. Даже о нелепой и трагичной смерти матери Витька рассуждает словами взрослых, услышанными, но непонятыми, а вся жестокость потери притуплена этим детским восприятием, мудрой защищённостью ребёнка. Поэтому, урок, который преподаёт Витьке жизнь — это взаимоотношения окружающих людей.Соседи, семья Левонтия, — привлекательно-простой и свободный мир. Там детям всё разрешено, нет запретов, это — целое «племя» со своими законами выживания и общения. Витьке хочется быть там «своим», но общение с «левонтьевскими орлами» оборачивается ловушкой, в которую мальчик по наивности попадает. Витька начинает понимать, что не всяким советам нужно следовать и то, что кажется простым решением сегодня, завтра может обернуться сожалением и страхом. Мальчик начинает остро переживать чувства других людей, сгорает от стыда («Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть.»), вспоминает, как убивалась бабушка, узнав о смерти дочери. И, уже получив, «завоевав» долгожданное прощение, постигает ещё один урок — любовь близких велика и прекрасна. Пряник-мечта, конь с розовой гривой,- это символ всепрощения и того прекрасного времени, которое называется «детство».Этот рассказ мне чем -то напомнил произведение нашего современника Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Разное время, но восприятие ребёнка — самое чистое и откровенное, без фальши и суеты. Именно оно остаётся с нами навсегда, закладывает в нас основы будущей духовности и нравственности. Пройдут годы, но возвращаясь мысленно к детским годам, мы будем также остро и трепетно хранить своего «коня с розовой гривой».