написать сочинение по картине Т.Н. Яблонской " Утро". Что изображено на картине? Какое это время года? Как вы это определили? Что делает девочка? как характеризует эта комната её хозяйку? Составьте план сочинения. ...

Сочинение по картине Т.Н. Яблонской " Утро".Художница на своей картине изобразила утро девочки, по-видимому, школьницы.В центре картины мы видим девочку, делающую зарядку. Она опирается на левую ногу, правая отведена назад и немного в сторону. Руки подняты вверх и изящно разведены в сторо­ны. Девочка похожа на готовую вот-вот взлететь птичку.Становится ясно, что потом она пойдет в школу так как на заднем плане картины стоит стул, на котором лежит школьная форма и пионерский галстук. Позади девочки еще незаправленная после сна постель. Комната наполнена ярким солнечным светом. Лучи утреннего солнца освещают юную героиню картины, и все, что окружает ее в этой комнате. Видно, что на улице лето, потому что двери на балкон открыты, и комната наполняется светом, красками и настроением утреннего города. На переднем плане изображен круглый стол, на котором уже приготовлен завтрак: хлеб в тарелке, масло, кувшин с молоком.На стене между балконом и окном висят декоративная тарелка с росписью и цветок в кашпо. Веточки и листочки цветов переплелись и образуют красивую зеленую арку.Картина создаёт доброе и весёлое настро­ение. Она насквозь пронизана утренней весен­ней свежестью. Картина поднимает настроение и побуж­дает к добрым делам. Стройная и аккуратная девочка, занимающаяся зарядкой, и порядок в комнате показывают нам аккуратную девочку, а также примерную и доб­росовестную ученицу. План сочинения по картине Т.Н. Яблонской " Утро":1. Вступление.2. Описание персонажа.3. Описание окружающего.4. Атмосфера картины.