написать сочинение по картине Т.Н. Яблонской " Утро". Что изображено на картине? Какое это время года? Как вы это определили? Что делает девочка? как характеризует эта комната её хозяйку? Составьте план сочинения. ...
написать сочинение по картине Т.Н. Яблонской " Утро". Что изображено на картине? Какое это время года? Как вы это определили? Что делает девочка? как характеризует эта комната её хозяйку? Составьте план сочинения.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сочинение по картине Т.Н. Яблонской " Утро".Художница на своей картине изобразила утро девочки, по-видимому, школьницы.В центре картины мы видим девочку, делающую зарядку. Она опирается на левую ногу, правая отведена назад и немного в сторону. Руки подняты вверх и изящно разведены в стороны. Девочка похожа на готовую вот-вот взлететь птичку.Становится ясно, что потом она пойдет в школу так как на заднем плане картины стоит стул, на котором лежит школьная форма и пионерский галстук. Позади девочки еще незаправленная после сна постель. Комната наполнена ярким солнечным светом. Лучи утреннего солнца освещают юную героиню картины, и все, что окружает ее в этой комнате. Видно, что на улице лето, потому что двери на балкон открыты, и комната наполняется светом, красками и настроением утреннего города. На переднем плане изображен круглый стол, на котором уже приготовлен завтрак: хлеб в тарелке, масло, кувшин с молоком.На стене между балконом и окном висят декоративная тарелка с росписью и цветок в кашпо. Веточки и листочки цветов переплелись и образуют красивую зеленую арку.Картина создаёт доброе и весёлое настроение. Она насквозь пронизана утренней весенней свежестью. Картина поднимает настроение и побуждает к добрым делам. Стройная и аккуратная девочка, занимающаяся зарядкой, и порядок в комнате показывают нам аккуратную девочку, а также примерную и добросовестную ученицу. План сочинения по картине Т.Н. Яблонской " Утро":1. Вступление.2. Описание персонажа.3. Описание окружающего.4. Атмосфера картины.