Написать сочинение -рассуждение на тему "Но он сам вдруг понял: нельзя каждый день выбирать себе новую профессию"

Знаете,невозможно попробовать всё на свете,но есть такие личности, которые хватаются за несколько дел сразу..Как известно, ничего хорошего этого не даст. но все таки,что бы было если бы мы каждый день меняли профессию..? "не бывает плохой работы" потверждают все,но мало кто хочет работать дворником или продавцом на рынке.Было бы Неплохо ощутить на своей шкуре,как это стоять за прилавком более 12 часов,на морозе..Или же чистить двор в любую погоду я считают ,нужно найти себя и понять чего тебе нужно от жизни было бы Отлично если бы каждый понял,что Нельзя менять каждый день профессию