написать сочинение рассуждение на тему старый друг лутше новых двух

Как говорят, "Старый друг - лучше новых двух". Думаю, эта пословица правдивая и в некоторой степени поучительная. Почти у каждого человека есть лучший друг, который с ним с самого детства. Вы знаете его с пелёнок, делитесь с ним секретами, мыслями, можете положиться на него зная, что он не выдаст никому ваших заветных тайн. Вы знаете привычки друг друга и даже можете угадать как кто-то из вас действовал бы в той или иной ситуации. Делились бы вы такой информацией о себе, знали бы столько о друге, которого недавно обрели? Нет. Проверенный возрастом и невзгодами, пережитыми вместе, человек вас не придаст, потому что вы можете на него положиться. В то же время новый друг, о котором вы ещё мало знаете, может предать и принести много боли. Он не знает тебя, твоих особенностей, хоть сколько не разговаривайте на личную тему. Обзавестись хорошим товарищем, конечно, проблема, но все трудности того стоят. Такого человека не купишь и тебе его не подарят на день рождения. Тем не менее, у многих есть такой друг, которому мы, безусловно, рады. С помощью такого товарища горы свернуть не окажется проблемой. Берегите старых друзей, очень сложно найти человека, который по-настоящему вам подойдёт.