написать сочинение рассуждение ,раскрывая смысл высказывания Александра Николаевича Гвоздева : Обособленные члены создают те или иные оттенки значения :они выделяют ,подчеркивают обозначаемую ими деталь.
написать сочинение рассуждение ,раскрывая смысл высказывания Александра Николаевича Гвоздева : Обособленные члены создают те или иные оттенки значения :они выделяют ,подчеркивают обозначаемую ими деталь.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
напиши сама )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))