написать сочинение рассуждение ,раскрывая смысл высказывания Александра Николаевича Гвоздева : Обособленные члены создают те или иные оттенки значения :они выделяют ,подчеркивают обозначаемую ими деталь.

написать сочинение рассуждение ,раскрывая смысл высказывания Александра Николаевича Гвоздева : Обособленные члены создают те или иные оттенки значения :они выделяют ,подчеркивают обозначаемую ими деталь.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
напиши сама )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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