Написать статью в газету про разбитые дороги

Гость: Гость:

В нашей стране очень плохо ухаживают за дорогами, где то хорошие где большое поселение а где то ужасные дороги с маленьким поселением. Надеюсь наша страна станет лучше! И начнёт ухаживать за дорогами в маленьких поселениях.