Написать статью в газету про разбитые дороги
Разное
Написать статью в газету про разбитые дороги
Ответ(ы):
Гость:
В нашей стране очень плохо ухаживают за дорогами, где то хорошие где большое поселение а где то ужасные дороги с маленьким поселением. Надеюсь наша страна станет лучше! И начнёт ухаживать за дорогами в маленьких поселениях.
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