Написать текст по всем стилям речи
Разное
Написать текст по всем стилям речи
Ответ(ы):
Гость:
1. художественный стиль В один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час... 2.Научный стиль Присказка- Короткий рассказ, прибаутка перед началом сказки. 3. Разговорный стиль — Ну что, — спрашивает Иван, — не видел ли ты за ночь чего?— Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал. — Ну, коли так, пойдемте со мной, братцы дорогие, я вам комара и муху покажу. Привел Иван братьев под калиновый мост, показал им чудо-юдовы головы. — Вот, — говорит, — какие здесь по ночам мухи да комары летают. А вам, братцы, не воевать, а дома на печке лежать! Застыдились братья. — Сон, — говорят, — повалил...
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