Написать текст по всем стилям речи

Разное
Написать текст по всем стилям речи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. художественный стиль В один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час... 2.Научный стиль Присказка- Короткий рассказ, прибаутка перед началом сказки. 3. Разговорный стиль — Ну что, — спрашивает Иван, — не видел ли ты за ночь чего?— Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал. — Ну, коли так, пойдемте со мной, братцы дорогие, я вам комара и муху покажу. Привел Иван братьев под калиновый мост, показал им чудо-юдовы головы. — Вот, — говорит, — какие здесь по ночам мухи да комары летают. А вам, братцы, не воевать, а дома на печке лежать! Застыдились братья. — Сон, — говорят, — повалил...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Сколько будет 1 =1 тд
Ответить
Разное
Какая арфаграмма в слове чайка
Ответить
Разное
Сижу много за компьютером из-за работы. Стал часто маргать и появилась сухость в глазах. Есть ли какие нибудь упражнения что бы глаза отдохнули. ...
Ответить
Разное
Вычислите 8 1/25-6 4/5
Ответить
Разное
Периметр равностороннего треугольника равен 240 см найди периметр квадрата с длиной стороны равной длине стороны этого треугольника ...
Ответить
Разное
Какое фонетическое явление наблюдается при образовании причастий брошенный(бросить), разбуженный (разбудить), приглашенный (пригласить)? ...
Ответить
Разное
Какие подвиги совершил Добрыня Никитич (не меньше 10 подвигов)
Ответить
Разное
В школьном саду посадили 50 тюльпанов. Часть из них посадили вдоль аллеи, а остальные посадили на 3 клумбах по 8 тюлпанов на каждой. Сколько тюлпан...
Ответить
Разное
В магазин привезли 65 сборников сказок. В первый день продали 27 книг, а во второй день- на 9 книг меньше,чем в первый день. Сколько сборников сказ...
Ответить
Разное
Какой цветок по мнению ученого скворца означает звездочка ?
Ответить