Написаь сочинение самовоспитание из 90 слов и более

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Под самовоспитанием понимается сознательная, целенаправленная и самостоятельная работа с собой, направленная на развитие и совершенствование своей личности. Самовоспитание предполагает самокритичность и смелость в осознании своих ошибок. Зрелая личность способна не только менять окружающий мир, но и трансформировать себя. Зачатки самовоспитания присутствуют у детей уже в дошкольном возрасте. В этот период ребенок еще не может осмыслить свои личностные качества, но уже в состоянии понять, что его поведение может вызвать как положительную, так и негативную реакцию со стороны взрослых. В юношеском возрасте, когда личностные качества человека в значительной степени сформированы, самовоспитание становится более осознанным. К тому же в процессе выработки профессионального самоопределения у юношей и девушек ярко выражена потребность в самовоспитании интеллектуальных, нравственных и физических качеств личности в соответствии с идеалами и ценностями, которые свойственны данному обществу, ближайшему окружению, группе. Есть мнение, что содержание самовоспитания формируется в результате предшествующего опыта воспитания личности в целом. Этапы самовоспитания Процесс самовоспитания включает в себя несколько взаимосвязанных этапов. 1. Первый этап - принятие решения. Все начинается с принятия твердого решения о необходимости личностного самосовершенствования. Без этого важного элемента невозможно осуществление целенаправленного самовоспитания. Затем следует изучение (уяснение) возможностей самовоспитания и оценка перспектив работы над собой. Важным элементом первого этапа выступает выбор или формирование идеала (модели), к которым можно стремиться в процессе самовоспитания. На основе уже сформированного видения возможностей самовоспитания, собственного мировоззрения и под воздействием среды воспитания человек сам выбирает себе идеал или пример для подражания. Иногда человек создает некий абстрактный образ (модель), которому он хотел бы подражать или каким бы хотел стать. Идеал может быть достаточно четко представляемым в лице конкретного человека, либо присутствовать в его сознании в виде определенных проявлений (внешнем виде, общении, компетенции и пр.). 2. Второй этап - самопознание. Человек, в соответствии с выбранным идеалом (примером для подражания) или своих представлениях о возможностях самовоспитания, стремится познать себя.