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Напишіть що таке повість-казка - це
Напишіть що таке повість-казка - це
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это сочетание сказочности и реалистичности.
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Напишіть що таке повість-казка - це
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