Напишіть твір-міркування на тему Чому треба берегти природу (5-7 речень)

Ми повинні берегти природу! Природа це частина нас самих. Деякі люди думають що краса природи нікому не потрібна, але це не так. У кожної людини в душі є краса цієї природи , але хтось її розвиває а хтось ні. Ми живемо разом із природою і якщо вона буде забруднена ........... то нам буде неприємно находитися близько. Тож бережіть природу!)