Напишете минисочинение на тему « Самая главная роскошь на земле- это роскошь чело??еческого общения» пожалуйста

Обществознание
Напишете минисочинение на тему « Самая главная роскошь на земле- это роскошь чело??еческого общения» пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например.Для меня самая главная роскош общения.Если не было общения мы бы даже ни жили.Ведь мы за день из пользуемся около 30,000милиардов слов
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