Напиши, что ты хотел бы и чего не хотел бы есть на завтрак, обед, ужин. (Таблица) I'd like I wouldn't like breakfast__________ lunch_____________ dinner_____________

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Напиши, что ты хотел бы и чего не хотел бы есть на завтрак, обед, ужин. (Таблица) I'd like I wouldn't like breakfast__________ lunch_____________ dinner_____________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 bananas 2 ice-cream 3 tomato
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