Напиши имена первых киевских и первых мсковских князей которые ты запомнила. в св??зи с какими историчискими событиями упоминаются их имена

Окружающий мир
Напиши имена первых киевских и первых мсковских князей которые ты запомнила. в св??зи с какими историчискими событиями упоминаются их имена
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Гость:
Олег Игорь Ольга и кто то та ещё
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