Напиши какого эти слова склонения? Аквариум,братишке,мишки,конфеты,имена,столы,Нюша,карандашы,ложка,барабан,шоколада,скромный.:-D

Русский язык
Напиши какого эти слова склонения? Аквариум,братишке,мишки,конфеты,имена,столы,Нюша,карандашы,ложка,барабан,шоколада,скромный.:-D
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
аквариум 2, братишка 1, мишка 1, конфета 1, имя 1, стол 1, Нюша 1 , карандаш 2, ложка 1, барабан 2, шоколад 2,
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