Напиши какого эти слова склонения? Аквариум,братишке,мишки,конфеты,имена,столы,Нюша,карандашы,ложка,барабан,шоколада,скромный.:-D
Русский язык
Напиши какого эти слова склонения? Аквариум,братишке,мишки,конфеты,имена,столы,Нюша,карандашы,ложка,барабан,шоколада,скромный.:-D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
аквариум 2, братишка 1, мишка 1, конфета 1, имя 1, стол 1, Нюша 1 , карандаш 2, ложка 1, барабан 2, шоколад 2,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из села в город мотоцеклист ехал 3часа со скоростью 60км/ч.обратный путь он проехал за 4 часа.с какой скоростью ехал мотоцеклист из города в село?
Химия