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напиши небольшой рассказ о роли событий 1917 года и гражданской войны в судьбе твоей семьи
напиши небольшой рассказ о роли событий 1917 года и гражданской войны в судьбе твоей семьи
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план есть?______________
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