напиши небольшой рассказ о роли событий 1917 года и гражданской войны в судьбе твоей семьи

напиши небольшой рассказ о роли событий 1917 года и гражданской войны в судьбе твоей семьи

Ответ(ы):

Ответил Гость:
план есть?______________
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