Напиши несколько предложений или составьте текст на тему "Если бы я была учителем (взрослым,самым сильным человеком на земле и т.п)".

Если бы я была учителем то для тетей это было бы хорошо... Ведь это просто жуть когда на тебя орут за то что ты так и не понял тему или за то что ты списал у гоко-нибудь. Но всё же если бы я была учителем, я была им как в рассказе "Тринадцатый подвиг геракла", Я бы высмеивала ученика перед другими ребятами, но чтобы не опозорить его, а что бы до него дошло, что д.з. надо выполнять или хотябы подойти к учителю пораньше в начале урока