Напиши номера предложений с БСП (1)Книга и чтение были предметом прославления во ??се времена и у всех народов. (2)Еще при зарождении письменности почти шесть тысяч лет назад в одном египетском папирусе было написано: «Положи...

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Напиши номера предложений с БСП (1)Книга и чтение были предметом прославления во ??се времена и у всех народов. (2)Еще при зарождении письменности почти шесть тысяч лет назад в одном египетском папирусе было написано: «Положи свое сердце у чтения». (3)Какие удивительные и задушевные слова! (4)Книга и чтение - это великие учителя и воспитатели человеческих душ. (5)Вдумаемся в слова А.И. Герцена: «Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. (6)Она росла вместе с человечеством, в ней кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие сердца». (7)Русский историк и писатель Н.М. Карамзин писал, что история ума представляет две главные эпохи изобретение букв и изобретение типографии. (8)Все другие были их следствием.

Автор: Гость