Напиши определение понятий: замок, донджон, ров

1)Замок-жилище Феодала и его крепость 2)Донджон-Главная башня в европейских замках. В отличие от башен на стенах замка, донджон находится внутри крепостных стен и обычно не связан с ними-это как бы крепость внутри крепости 3)Ров - искусственное сооружение , глубокая, широкая канава, окружающая сооружение или поселение либо используемая как полевое инженерное заграждение, ограда