Напиши ответы на вопросы. Выдели орфограмму жи ши .а)какие цветы расцветают в мае .?б) как называется дикая роза
Русский язык
Напиши ответы на вопросы. Выдели орфограмму жи ши .а)какие цветы расцветают в мае .?б) как называется дикая роза
Ответ(ы):
Гость:
A)Мак,тюльпан,ландыш б)шиповник(жи-ши пиши с буквой и)
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