Напиши ответы на вопросы. Выдели орфограмму жи ши .а)какие цветы расцветают в мае .?б) как называется дикая роза

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Напиши ответы на вопросы. Выдели орфограмму жи ши .а)какие цветы расцветают в мае .?б) как называется дикая роза

Автор: Гость