Напиши падеж,число,род прилагательных. В соседнем доме поселились новые жильцы из южного города. Они приехали от тёплого моря к северным ветрам и холодному дождю. Старшая дочь подружилась с соседкой девочками и рассказала им п...
Русский язык
Напиши падеж,число,род прилагательных. В соседнем доме поселились новые жильцы из южного города. Они приехали от тёплого моря к северным ветрам и холодному дождю. Старшая дочь подружилась с соседкой девочками и рассказала им про солёную воду Черного моря,про умных дельфинов в местном океанариуме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В соседнем(П.п.,м.р. ед.ч.) доме поселились новые(им.п.мн.ч.) жильцы из южного(р.п.м.р. ед.ч.) города. Они приехали от тёплого(р.п. ср.р. ед.ч) моря к северным(д.п. мн.ч.) ветрам и холодному(д.п. м.р. ед.ч.) дождю. Старшая(им.п. ж.р. ед.ч.) дочь подружилась с соседскими(т.п. мн.ч.) девочками и рассказала им про солёную(в.п. ж.р. ед.ч.) воду Черного(р.п. ср.р. ед.ч.) моря,про умных(в.п. мн.ч.) дельфинов в местном(п.п. ср.р. ед.ч.) океанариуме
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык
1. My sister (to get) ______________ up at eight o'clock. 2. Jane (to be) ______________fond of sports. 3. She (to do) ______________her morn...
Биология
Биотоп и биоценоз вместе образуют: Выберите один ответ: Биоценоз Сукцессию Популяцию Экологическую нишу