Напиши падеж,число,род прилагательных. В соседнем доме поселились новые жильцы из южного города. Они приехали от тёплого моря к северным ветрам и холодному дождю. Старшая дочь подружилась с соседкой девочками и рассказала им п...

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Напиши падеж,число,род прилагательных. В соседнем доме поселились новые жильцы из южного города. Они приехали от тёплого моря к северным ветрам и холодному дождю. Старшая дочь подружилась с соседкой девочками и рассказала им про солёную воду Черного моря,про умных дельфинов в местном океанариуме

Автор: Гость