Напиши письмо сверстнику,живущему далеко от твоего дома.Расскажи ему о своей малой родине.Если захочешь,подбери фотографии твоих любимых родных мест.

Гость: Гость:

Здравствуй мой дорогой друг!! как у тебя дела? у меня все хорошо и у моей родины тоже на моей родине сейчас тепло солнце весна как у тебя на родине? надеюсь у тебя тепло ведь у тебя родина помело(Индонезия) не забывай нашу родимую родину где мы выросли мой дорогой друг Коля передавай родителям привет! жду лета когда ты приедешь пока.Леша