Напиши письмо сверстнику,живущему далеко от твоего дома.Расскажи ему о своей малой родине.Если захочешь,подбери фотографии твоих любимых родных мест.

Обществознание
Напиши письмо сверстнику,живущему далеко от твоего дома.Расскажи ему о своей малой родине.Если захочешь,подбери фотографии твоих любимых родных мест.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй мой дорогой друг!! как у тебя дела? у меня все хорошо и у моей родины тоже  на моей родине сейчас тепло солнце весна  как у тебя на родине? надеюсь у тебя тепло  ведь у тебя родина помело(Индонезия) не забывай нашу родимую родину где мы выросли  мой дорогой друг Коля  передавай родителям привет! жду лета когда ты приедешь  пока.Леша
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