Напиши по строчке новые словаи словосочетания. they.... they are..... they are from.... they can.... they can see.... Where....
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Напиши по строчке новые словаи словосочетания. they.... they are..... they are from.... they can.... they can see.... Where....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They go (они идут ) They are nice (они красивые) They are from Britain (они из Британии) They can fly (swim, go ,read....и т.д) (они могут...) They can see (sky, sun , magic....и т.д) (они могут увидеть ...) Where do you live ?(Вопросительное...Где ты живёшь ?)
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