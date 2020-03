Напиши предложения, расставив слова в правильном порядке 1 do you fruit eat 2 your friend English does speak 3 cows do bikes ride 4 read newspapers do parents your 5 your does drive teacher a car 6 a read does giraffe...

Английский язык

