напиши рассказ на тему когда я был маленьким озаглавь рассказ

напиши рассказ на тему когда я был маленьким озаглавь рассказ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ты сам должен писать мы не знаем когда ты был маленьким и твою историю ивени!
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