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Напиши слова в которых присуствует корень- лад- в значении мир согласие
Напиши слова в которых присуствует корень- лад- в значении мир согласие
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ладно, ладить, уладить,
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